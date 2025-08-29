Фенове на Локо: Мъжете на зеления терен заслужават нашата подкрепа

© Феновете на Локомотив Пловдив от фракцията "Трибуна Бесика" използваха официалната си страница във Фейсбук, за да отправят призив към "черно-бялата" общност.



Конкретният повод за реакцията е утрешното гостуване на Спартак (Варна). Двубоят от 7-ия кръг на Първа лига е в събота от 19,00 часа на стадион "Спартак" във Варна.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на "Трибуна Бесика":



За теб живеем!



Морските битки продължават. Призоваваме за пределна мобилизация, защото мъжете на зеления терен заслужават нашата подкрепа.



Събота, 19:00. Варна, идваме!