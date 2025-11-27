Умарбаев и Переа обратно в състава на Локо, ето пълната група за мача с Монтана

ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:39 / 27.11.2025Коментари (0)995
Представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу Монтана в мач от 17-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в петък (28.11) от 17:30 часа на “Лаута". Мачът ще се играе при закрити врата.

Наказани за срещата са Ивайло Иванов и Енцо Еспиноса. Калоян Костов и Крист Лонгвил също няма да бъдат на разположение на Душан Косич заради контузии. Сред 20-те се завръщат Парвиз Умарбаев и Хуан Переа.

Групата за мача с Монтана:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Мартин Русков, Лукас Риян, Ефе Али, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Александър Александров, Димитър Илиев, Жулиан Лами, Каталин Иту, Севи Идриз, Петър Андреев, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа.
 Юноша на Локо титуляр за България U16 при тежка загуба от Унгария
 Кметът потвърди Plovdiv24.bg и направи много смело обещание за стадион "Локомотив"
 Локо U17 наказа втория в класирането след дузпа 5 минути преди края
 Кадри от дрон: Наливат бетон на "Лаута", третата плоча е готова
 Фенове на италианския шампион почетоха паметта на Атанас Качаков
