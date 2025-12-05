ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо без Андреев и наказания Русков, вижте групата за мача с Арда
Автор: Стойчо Генов 22:16

Представителният отбор на Локомотив Пловдив се изправя срещу Арда в мач от 19-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в събота (06.12) от 15:00 часа на “Лаута".

Наказан за срещата е Мартин Русков. В групата се завръща Жулиен Лами, който пропусна гостуването на ЦСКА заради вирусно заболяване.

Извън разширения състав остана нападателят Петър Андреев.

Ето всички футболисти, на които ще разчита треньорът Душан Косич:

Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Тодор Павлов, Николай Николаев, Енцо Еспиноса, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Лукас Риян, Ефе Али, Мартин Атанасов, Парвиз Умарбаев, Ивайло Иванов, Александър Александров, Димитър Илиев, Каталин Иту, Севи Идриз, Жулиен Лами, Франсиско Политино, Аксел Велев, Хуан Переа.
