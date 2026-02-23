© Plovdiv24.bg виж галерията Локомотив Пловдив очаква изходящ трансфер на Каталин Иту. Най-близо до подпис с румънското крило е Левски, но интерес към него има и от други клубове. Трансферният прозорец за България затваря утре (24 февруари).



Старши треньорът на "смърфовете" Душан Косич призна, че очаква и ляв бек, но не на всяка цена.



"Нямаме ляв бек, търсим решения. Смятам, че е по-добре да дадем шанс на някой от сегашните играчи, отколкото на някой нов, който тепърва ще се нуждае от време. Но ако до края на трансферния прозорец се появи опция, ще реагираме. Може и за някой наш играч да дойде оферта и да го продадем“, каза словенецът на пресконференция след равенството 1:1 срещу Спартак (Варна).



"Не можахме да играем нашата игра и заради терена“, добави Косич. А относно скандала между Ивайло Иванов и Жулиен Лами след края на мача той заяви с усмивка:



"Любов и нервност за това, че не сме спечелили“. Наложи се самият треньор да разтървава двамата, като можеше да се стигне и до нещо по-сериозно.



"Имаме играчи, на които не можем да разчитаме. Трябваше да направя много промени по състава поради различни причини. Липсваха ни креативните хора. Спартак се защитаваше много добре, така беше и в двубоя им с Черно море. Имахме нужда от трите точки, защото се долавяше нервност в отбора. Добре е обаче и че не загубихме. Може би следващите мачове ще са едни от най-лесните за нас от гледна точка на това, че очакванията няма да са твърде високи. Това ще е шанс за нашите играчи за дисциплина, характер и да покажем това, което Спартак направи срещу нас“, каза още Душан Косич.



В следващия кръг Локо Пд гостува на Лудогорец, после приема ЦСКА 1948 и завършва серията с визита на Левски на 9 март (понеделник).



