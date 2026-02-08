ИЗПРАТИ НОВИНА
Локо с чудесен старт през новата година, спечели втора победа извън Пловдив
Автор: Стойчо Генов 16:07Коментари (0)206
©
Локомотив Пловдив започна отлично официалните мачове през 2026 година. Черно-белите победиха Славия с 2:0 като гости в двубой от 20-ия кръг на Първа лига, който се игра на стадион “Александър Шаламанов" в столичния квартал "Овча купел".

Жулиен Лами (30) и Севи Идриз (58) се разписаха за "смърфовете".

Това бе едва втори успех за пловдивчани на чужд терен от началото на сезона. С него възпитаниците на треньора Душан Косич имат вече актив от 32 точки, но останаха на 6-о място във временното класиране. Славия е с 28 точки на седма позиция.

Точно след като изминаха 2 минути от началото на двубоя локомотивци създадоха чисто голово положение. Парвиз Умарбаев изведе отлично Жулиен Лами отдясно в наказателното поле. Нападателят шутира силно, но не успя да уцели добре топката и тя излезе в аут.

25 минути по-късно Жулиен Лами напредна по левия фланг, навлезе в пеналта и отправи мощен удар с десния крак, но вратарят Нтумба успя да избие.

Така се стигна до 30-ата минута, когато Локомотив откри резултата. Парвиз Умарбаев пусна страхотен извеждащ пас към Каталин Иту. Румънецът напредна отляво и шутира. Нтумба успя да избие, но топката се върна право в Жулиен Лами, който на празна врата направи успешна добавка за 0:1.

В 58-ата минута пловдивчани удвоиха преднината си след перфектна контраатака. Каталин Иту овладя една топка пред наказателното поле на Локомотив, след което пусна 40-метров извеждащ пас към Севи Идриз. Младокът напредна сам срещу вратаря и с шут с десния крак стреля покрай него за 0:2. Това бе първи гол за Севи Идриз в родния елит.

Славия: Леви Нтумба, Диего Фераресо, Лука Иванов, Никола Савич, Лазар Марин, Иван Минчев, Борис Тодоров, Илиян Стефанов, Кристиян Балов, Емил Стоев, Емилиян Гогев.

Локомотив Пловдив: Боян Милосавлиевич, Лукас Риян (67- Денис Кирашки), Андрей Киндриш, Мартин Русков, Адриан Кова, Ефе Али (74- Мартин Атанасов), Ивайло Иванов, Каталин Иту (83- Франсиско Политино), Севи Идриз, Парвиз Умарбаев (68- Миха Търдан), Жулиен Лами.

