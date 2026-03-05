Христо Крушарски.
"Дойде един човек и каза, че ще помага на школата, за което му благодаря. Той вече е част и от ръководството", бяха точните думи на Крушарски.
Става въпрос за Ташо Ташев, който е председател на Сдружение "Магията на Пловдив“.
Организацията, съставена от привърженици на Локомотив Пловдив, бе учредена преди 10 месеца, за което Plovdiv24.bg вече информира читателите си.
Както е известно, в момента всички оперативни дейности в Локомотив Пловдив се ръководят от изпълнителния директор Тома Цилев. Той и Ташо Ташев отдавна се познават и често контактуват най-вече по теми, свързани с бъдещето на детско-юношеската школа на "смърфовете".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.