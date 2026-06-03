Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски реагира мигновено на изненадващата оставка на изпълнителния директор на клуба Георги Величков. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, ръководството на черно-белите "прие решението на Величков с уважение" и му пожела успех в бъдещите начинания.

Георги Величков не пожела да уточни мотивите, накарали го да си тръгне от "Лаута“, но според запознати той е взел това решение заради вътрешноклубни неуредици. На негово място ще бъде назначен Венко Рахталиев, твърди "Тема Спорт“. Той има ръководен опит с Локомотив, като най-важното е, че Христо Крушарски му има огромно доверие.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Венко Рахталиев зае поста на изпълнителен директор на Локомотив още в края на 2015 година, веднага след официалното прехвърляне на акциите в полза на Христо Крушарски. Той бе и член на Съвета на директорите на клуба, като официално напусна Локомотив Пловдив в края на 2024 година. Тогава на неговия пост бе назначен Тома Цилев.