Известен италиански спортен журналист с много интересна информация за Петър Андреев

© Отбори от Португалия и Белгия проявяват интерес към бившия вече футболист на Локомотив Пловдив Петър Андреев. Ситуацията с 21-годишния нападател следят също така клубове от Китай и ОАЕ. Това твърди известният италиански спортен журналист Руди Галети.



Ето какво пише Галети в своя сайт, специализиран за футбол, други спортове и най-вече трансфери.



Петър Андреев официално е свободен агент, след като на 17 декември постигна взаимно прекратяване на договора си с ФК Локомотив (Пловдив). Решението бележи края на дълга глава за един от най-интересните млади нападатели в българския футбол и веднага привлече вниманието на клубове от различни части на света.



Отбори от Португалия и Белгия проявяват интерес в Европа, докато клубове от Китай и ОАЕ също следят ситуацията му в Азия. Освен това няколко важни български клуба следят отблизо Андреев, виждайки възможност да подпишат с талантлив играч без трансферна сума.



21-годишният нападател е редовен член на националния отбор на България до 21 години и е смятан за един от най-големите таланти на своето поколение. Той се присъединява към Локомотив (Пловдив) на 12-годишна възраст и прекарва цялата си кариера в клуба, записвайки 54 участия за първия отбор и отбелязвайки 6 гола.



Този сезон Андреев направи няколко силни изяви. Срещу ЦСКА (София) той направи брилянтна асистенция за победния гол при победата с 1:0. Скоро след това той отбеляза решителния гол при победата с 2:1 над Славия (София), спечелвайки наградата за MVP на мача и беше избран за MVP на кръга от феновете.



Въпреки първоначално добрите отношения със старши треньора Душан Косич, последваха някои недоразумения. След като клубът реши да удължи договора на треньора, двете страни се съгласиха, че прекратяването му е най-доброто решение. Сега Андреев е готов за ново предизвикателство.