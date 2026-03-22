Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич
логично бе много щастлив, след като воденият от него отбор победи Ботев (Враца) с гол в добавеното време
.
Словенският специалист обаче изтъкна факта, че футболистите му са проспали първото полувреме.Ето какво каза Косич след края на срещата на стадион "Христо Ботев"
:
Много труден двубой. Проспахме първото полувреме. Ботев Враца и много добър отбор. Но пък победата е много по-сладка, когато идва по такъв начин.
Бяхме доста пасивни при гола в нашата врата. Беше въпрос на време да ни накажат. След това започнахме да бъдем по-агресивни и за наше щастие успяхме бързо да реализираме за 1:1.
Имаме такова правило - не е важно кой започва като титуляр, а важното е как се завършват мачовете. Тази победа бе важна за по-голямо самочувствие в нашия отбор.
Футболистите тренират много здраво. Знам, че когато направим две тежки тренировки, не им е много лесно. Точно затова победата е по-сладка за нас. Това е силата, която можем да черпим в следващите мачове. Да имаме самочувствие да се погледнем и да кажем: Победихме труден и силен съперник.
Почти всеки 3 дни имахме мач, а сега ще можем да се възползваме малко от паузата в първенството.
