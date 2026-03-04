Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата по дати и часове за 26 и 27 кръг на Първа професионална лига. Тогава отборът на Локомотив Пловдив домакинства на Септември и гостува на Ботев (Враца).Привърженици на "черно-белите" остро изразиха възмущението си от начина, по който се прави програмата, тъй като от следващите 4 мача на тима - 3 са в делнични дни. В почивен ден е единствено гостуването на Ботев във Враца - на 22 март (неделя) от 17,30 часа.Нещо повече - двете предстоящи домакинства на "смърфовете" освен, че са в делнични дни, започват и в ранни часове, съответно 15,45 и 16,45 ч.05.03 (четвъртък) от 15:45 часа: Локомотив Пловдив - ЦСКА 194809.03 (понеделник) от 18:00 часа: Левски – Локомотив Пловдив13.03 (петък) от 16:45 часа: Локомотив Пловдив – Септември22.03 (неделя) от 17:30 часа: Ботев (Враца) – Локомотив Пловдив