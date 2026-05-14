Един от неизменните титуляри в Локомотив Пловдив заслужи място в престижна клубна класация. Става въпрос за халфа Ивайло Иванов, който има вече 100 официални двубоя с черно-белия екип, провери Plovdiv24.bg. 23-годишният полузащитник записа своя юбилеен двубой №100 при гостуването на Черно море от четвъртия плейофен кръг на втората четворка в Първа лига, загубено с 0:2.

Любопитен факт е, че точно в този мач Ивайло Иванов получи втория си червен картон (б.р. втори жълт), откакто е в Локомотив. Нарушението обаче бе тактическо, за да може халфът да изтърпи наказанието си и да е на линия за мача на сезона - финала срещу ЦСКА за Купата на България.

Ивайло Иванов бе привлечен в Локомотив в началото на септември 2023 година и в изиграните досега 100 мача има един гол и 5 асистенции, показа справка на Plovdiv24.bg. Неговият договор с черно-белите изтича в края на юни 2027 година.