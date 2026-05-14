ПФК Ботев Пловдив осъществи безпрецедентно обединение в българския футбол. Най-старият футболен клуб в България обедини клубовете от Първа лига около обща позиция, свързана с телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол, съобщиха от ПФК Ботев.

След седмици на разговори и срещи с представители на клубовете от Първа лига резултатът е показателен – 15 от 16-те клуба в родния елит подкрепиха общата декларация.

Първият клуб, който подкрепи инициативата на Ботев Пловдив, бе градският съперник Локомотив Пловдив. Единственият клуб от Първа лига, който отказа да подпише декларацията, е ПФК Славия София.

В днешния ден писмото, подписано от 15-те клуба, ще бъде официално входирано в БФС от Илиян Филипов. Общата позиция на клубовете е ясен знак, че когато българският футбол действа обединено, могат да бъдат защитени интересите на всички участници в него, уточняват още от ПФК Ботев в своята официална позиция.

ПФК Ботев Пловдив ще продължи последователно да работи за развитието и подобряването на българския футбол – както на терена, така и извън него. Общата цел следва да бъде повишаването на интереса към първенството, връщането на публиката по стадионите и утвърждаването на по-качествен и конкурентен български футбол.

Ето какво гласи позицията, подкрепена от: ПФК Левски София, ПФК Лудогорец Разград, ПФК ЦСКА 1948, ПФК ЦСКА София, ПФК Локомотив Пловдив, ПФК Черно море Варна, ПФК Арда Кърджали, ПФК Ботев Пловдив, ПФК Ботев Враца, ПФК Локомотив София, ПФК Спартак Варна, ПФК Добруджа Добрич, ПФК Септември София, ПФК Берое Стара Загора и ПФК Монтана.

ДО

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

ДО

"НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП“ АД

ОТ

ФУТБОЛНИТЕ КЛУБОВЕ – УЧАСТНИЦИ В Efbet ЛИГА

ОФИЦИАЛНА ПОЗИЦИЯ

Относно: Телевизионните права и финансовото обезпечаване на българския футбол

Уважаеми дами и господа,

С настоящото писмо ние, футболните клубове – участници в Efbet лига, заявяваме своята сериозна загриженост относно настоящия модел на управление, договаряне и разпределение на приходите от телевизионни права.

Към днешна дата българските клубове получават несъразмерно ниски средства, които не отразяват реалната стойност на продукта "български футбол“.

Фактите са категорични:

Общата стойност на телевизионните права е в пъти по-ниска от тази в държави със сходен пазар като Румъния, Полша и Гърция;

Делът на телевизионните приходи в бюджетите на клубовете е критично нисък, което ограничава възможностите за развитие;

Клубовете, които създават основния продукт, нямат реално участие в управлението и защитата на неговата икономическа стойност.

В същото време именно клубовете:

инвестират значителни средства в поддръжка на стадиони и инфраструктура;

развиват и обучават хиляди деца и млади футболисти;

осигуряват съдържанието, което генерира аудитория, абонаменти и рекламни приходи за телевизионните оператори.

Независимо от това, настоящият модел не отразява пазарната логика и е икономически неизгоден за клубовете.

НАСТОЯВАМЕ ЗА:

Незабавно стартиране на преговори за преразглеждане на стойността на телевизионните права;

Изработване на нов модел за разпределение на приходите, включващ:

по-висока гарантирана сума за клубовете;

допълнителни бонуси, обвързани с гледаемост, аудитория и интерес към отделните срещи;

Реално участие на клубовете в процеса на управление, договаряне и защита на телевизионните права;

Подготовка на открит, прозрачен и конкурентен процес (търг) за следващия договорен период.

ДЕКЛАРИРАМЕ:

При липса на адекватна реакция и конкретни действия в разумен срок, клубовете ще бъдат принудени да разгледат алтернативни модели за реализация на телевизионните права, включително:

директни преговори с други телевизионни оператори;

създаване на собствена платформа за излъчване;

промяна в структурата на управление на правата.

Уважаеми дами и господа,

Българският футбол не може да продължава да бъде най-недооцененият продукт в региона, при положение че интересът, аудиторията и потенциалът са налице.

Очакваме отговор и конкретни действия в най-кратък срок.