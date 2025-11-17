ИЗПРАТИ НОВИНА
Започва нова ера в Ботев! Чакаме официалното представяне на Херо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:41
© Plovdiv24.bg
От днес започва нова ера в Ботев (Пловдив)! Отборът трябва да бъде поет от треньора Димитър Димитров - Херо. Назначението му беше обявено преди близо месец, но по различни причини едва сега той поема ролята на наставник на "канарите".

След раздялата с Николай Киров "жълто-черните“ бяха водени от Иван Цветанов, а впоследствие бе назначен и Тодор Киселичков. Той ще остане в щаба на Димитър Димитров.

От клуба не са обявили официално пресконференция, на която да бъде представен Херо, но най-вероятно това ще стане в близките дни.

Дебютът на Димитър Димитров начело на Ботев (Пловдив) ще бъде в събота (22 ноември), когато от 17:00 часа е гостуването срещу ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски“.
