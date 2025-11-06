ИЗПРАТИ НОВИНА
От Ботев се заиграха с Крушарски: Водим тежка битка за оцеляване срещу всички
Автор: Стойчо Генов 11:16Коментари (2)3275
Ръководството на ПФК Ботев намери любопитен подход да надъха привържениците на отбора за утрешния шампионатен мач срещу последния в класирането Добруджа.

"Жълто-черните" използваха официалната си страница във Фейсбук, където обявиха, че водят "тежка битка за оцеляване срещу всички".

Това най-вероятно е заигравка с думите на собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски, който се закани да настрои всички отбори да играят срещу Ботев и "канарите" да изпаднат във Втора лига.

Ето какво написаха днес от ПФК Ботев:

Предстои тежък сблъсък срещу пределно мотивиран съперник.

Имаме нужда от вас в тежката битка за оцеляване срещу всички.

Ела на стадиона, подкрепи Ботев срещу Добруджа!
