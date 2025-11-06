От Ботев се заиграха с Крушарски: Водим тежка битка за оцеляване срещу всички

© Ръководството на ПФК Ботев намери любопитен подход да надъха привържениците на отбора за утрешния шампионатен мач срещу последния в класирането Добруджа.



"Жълто-черните" използваха официалната си страница във Фейсбук, където обявиха, че водят "тежка битка за оцеляване срещу всички".



Това най-вероятно е заигравка с думите на собственика на Локомотив Пловдив Христо Крушарски, който се закани да настрои всички отбори да играят срещу Ботев и "канарите" да изпаднат във Втора лига.



Ето какво написаха днес от ПФК Ботев:



Предстои тежък сблъсък срещу пределно мотивиран съперник.



Имаме нужда от вас в тежката битка за оцеляване срещу всички.



Ела на стадиона, подкрепи Ботев срещу Добруджа!