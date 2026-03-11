ЗАРЕЖДАНЕ...
Честит празник, Ботевисти! 114 години история и страст!
Ето какво написаха по този повод от "жълто-черната" институция:
114 години история. 114 години страст. 114 години Ботев Пловдив.
Този клуб е повече от футбол. Той е част от душата на Пловдив. По улиците на града, по трибуните, в семействата, които предават жълто-черната любов от поколение на поколение.
Да бъдеш част от Ботев е нещо специално. Това е чест, отговорност и принадлежност към нещо по-голямо от всеки един от нас. Към клуб, който носим в сърцето си всеки ден.
Пловдив и Ботев винаги са вървели заедно. Когато клубът празнува – празнува и градът. Когато има трудности – заставаме рамо до рамо и продължаваме напред. Защото силата на Ботев никога не е била само на терена. Тя е в хората. Във феновете. В общността.
Днес празнуваме не просто годишнина, а една непрекъсната връзка между клуб и град. Връзка, изградена от вярност, памет и надежда.
Нека продължим да пишем тази история заедно – на стадиона, по улиците на Пловдив и навсякъде, където бие жълто-черно сърце.
Заедно сме по-силни.
Честит празник, Ботевисти!
