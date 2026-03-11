Днес футболен клуб Ботев Пловдив отбелязва 114 години от своето основаване.114 години история. 114 години страст. 114 години Ботев Пловдив.Този клуб е повече от футбол. Той е част от душата на Пловдив. По улиците на града, по трибуните, в семействата, които предават жълто-черната любов от поколение на поколение.Да бъдеш част от Ботев е нещо специално. Това е чест, отговорност и принадлежност към нещо по-голямо от всеки един от нас. Към клуб, който носим в сърцето си всеки ден.Пловдив и Ботев винаги са вървели заедно. Когато клубът празнува – празнува и градът. Когато има трудности – заставаме рамо до рамо и продължаваме напред. Защото силата на Ботев никога не е била само на терена. Тя е в хората. Във феновете. В общността.Днес празнуваме не просто годишнина, а една непрекъсната връзка между клуб и град. Връзка, изградена от вярност, памет и надежда.Нека продължим да пишем тази история заедно – на стадиона, по улиците на Пловдив и навсякъде, където бие жълто-черно сърце.Заедно сме по-силни.Честит празник, Ботевисти!