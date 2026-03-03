Ръководството на ПФК Ботев използва официалната клубна страница във Фейсбук, за да покани привържениците да дойдат на стадиона.Конкретният повод на днешния национален празник е предстоящият шампионатен двубой срещу Септември.Мачът срещу столичния тим започва в 18,30 часа на стадион "Христо Ботев".От "жълто-черния" клуб публикуваха няколко снимки от стадиона и написаха към тях следното:Да си българин е чест!Да си ботевист е гордост!Да играеш на най-красивия стадион е привилегия!Очакваме ви у дома!