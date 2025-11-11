ИЗПРАТИ НОВИНА
Един наказан в Локо, глобиха Ботев за обидни и нецензурни скандирания
Автор: Стойчо Генов 16:27
© Plovdiv24.bg
Дисциплинарната комисия към БФС наложи глоба на ПФК Ботев заради поведението на феновете по време на двубоя срещу Добруджа, спечелен с 2:1 на стадион "Христо Ботев".

Ето какво гласи решението на ДК:

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.

В същото време централният нападател на Локомотив Пловдив Хуан Переа бе наказан за един мач заради натрупани 5 жълти картона от началото на сезона.

Колумбиецът ще пропусне двубоя срещу Добруджа, който е след паузата в шампионата заради националния отбор - 23 ноември (неделя) от 12,00 часа. Хуан Переа ще плати и глоба от 250 лева.
След като "ЛЕВСКИ" е завел дело срещу свой фен за 19000 лева,нарушил правата си в Разград, добре ще е и "Локомотив" да осъди този който хвърли бутилката с вода и заради който ще плаща глоба и е наказан да играе пред празни трибуни.Г-н Крушарски Вие сте на ход!!!Нарушителят е установен.
