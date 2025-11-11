Един наказан в Локо, глобиха Ботев за обидни и нецензурни скандирания

© Plovdiv24.bg Дисциплинарната комисия към БФС наложи глоба на ПФК Ботев заради поведението на феновете по време на двубоя срещу Добруджа, спечелен с 2:1 на стадион "Христо Ботев".



Ето какво гласи решението на ДК:



За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1500 лева.



В същото време централният нападател на Локомотив Пловдив Хуан Переа бе наказан за един мач заради натрупани 5 жълти картона от началото на сезона.



Колумбиецът ще пропусне двубоя срещу Добруджа, който е след паузата в шампионата заради националния отбор - 23 ноември (неделя) от 12,00 часа. Хуан Переа ще плати и глоба от 250 лева.