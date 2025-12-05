Тодор Неделев не тренира, пропуска гостуването на Локо (Сф)

© Ботев Пловдив най-вероятно отново няма да разчита на своя капитан Тодор Неделев при предстоящото гостуване на Локомотив София. Срещата в столичния квартал "Надежда“ е насрочена за събота от 12:30 часа.



Любимецът на бултрасите пропусна и предишния мач на "канарчетата“ - нулевото реми срещу Арда в Кърджали, което бе втора поредна визита за тима в първенството.



Първоначално Тодор Неделев фигурираше в титулярния състав и трябваше да изведе тима с капитанската лента в двубоя срещу Арда. По време на загрявката обаче той усети болки и бе заменен в последния момент.



След срещата наставникът Димитър Димитров - Херо разкри, че халфът е имал проблем още преди мача, но е опитал да играе въпреки дискомфорта. Травмата обаче се е изострила и с оглед сгъстения цикъл щабът на "канарите" е решил да не поема излишни рискове.



Неделев не е участвал и в последните тренировки, което допълнително подсказва, че шансовете му да се появи в игра срещу Локомотив София са минимални, твърди "Тема спорт".