Ако бие Монтана, Балтанов става постоянен треньор! Ясно е чий лиценз ще се използва

© Plovdiv24.bg Избра ли ръководството на Ботев (Пловдив) нов треньор? Отговор на този въпрос може да бъде даден след предстоящото гостуване на Монтана.



Ако "канарите" спечелят и този мач, временният наставник Лъчезар Балтанов ще се превърне в постоянен вариант за поста.



Двубоят е в петък от 15,15 часа на стадион "Огоста".



Клубът ще използва УЕФА Про лиценза на Петър Пенчев. Бившият футболист на Ботев вече е бил начело на първия тим, но в момента е треньор в школата.



37-годишният Лъчезар Балтанов вече втори сезон се е впуснал в треньорското поприще. Той започна в дубъла на "жълто-черните", а след това бе в щаба на първия тим. Ролята на бившият юноша на Левски за успеха над Лудогорец е по-скоро психолигическа. Той е успял да успокои тима след слабия старт на сезона и най-вече загубата с 0:3 на "Герена“ и отпадането от Локомотив Пловдив за Купата на България.



Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов е обсъждал досега доста варианти за овакантения от Херо пост, но към момента проицесът е стопиран. Най-близо е бил Георги Дерменджиев, търсен е и Станислав Генчев. Този път Александър Томаш и Ивайло Петев не са били опции. Филипов е отказал и две предложения за чужденци, твърди "Тема спорт". Така на този етап единственият вариант остава Лъчезар Балтанов. Той би бил и доста по-евтин спрямо всички останали, като ще се спести и време за преговори, оформяне на щаб и т.н.