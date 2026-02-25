ИЗПРАТИ НОВИНА
Ако бие Монтана, Балтанов става постоянен треньор! Ясно е чий лиценз ще се използва
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:01
© Plovdiv24.bg
Избра ли ръководството на Ботев (Пловдив) нов треньор? Отговор на този въпрос може да бъде даден след предстоящото гостуване на Монтана.

Ако "канарите" спечелят и този мач, временният наставник Лъчезар Балтанов ще се превърне в постоянен вариант за поста.

Двубоят е в петък от 15,15 часа на стадион "Огоста".

Клубът ще използва УЕФА Про лиценза на Петър Пенчев. Бившият футболист на Ботев вече е бил начело на първия тим, но в момента е треньор в школата.

37-годишният Лъчезар Балтанов вече втори сезон се е впуснал в треньорското поприще. Той започна в дубъла на "жълто-черните", а след това бе в щаба на първия тим. Ролята на бившият юноша на Левски за успеха над Лудогорец е по-скоро психолигическа. Той е успял да успокои тима след слабия старт на сезона и най-вече загубата с 0:3 на "Герена“ и отпадането от Локомотив Пловдив за Купата на България.

Финансовият благодетел на Ботев Илиян Филипов е обсъждал досега доста варианти за овакантения от Херо пост, но към момента проицесът е стопиран. Най-близо е бил Георги Дерменджиев, търсен е и Станислав Генчев. Този път Александър Томаш и Ивайло Петев не са били опции. Филипов е отказал и две предложения за чужденци, твърди "Тема спорт". Така на този етап единственият вариант остава Лъчезар Балтанов. Той би бил и доста по-евтин спрямо всички останали, като ще се спести и време за преговори, оформяне на щаб и т.н.
Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
от Фен на Локото ,Лъчо ми е познат дано успее в това си начинание ,но си мисля че е много рано още да става треньор на Ботев. Просто е въпрос на време на бъде оплют ,тези филми сме ги гледали Българина разбира от всичко и като се имам в предвид собственика какъв е нарцис ,Тошко и на него ще му подлее вода като на Попето и ще стане пак като с Херо .Давам му макс 2 месеца и го почвате....
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
