ФИФА вдигна забраната на Ботев да картотекира нови футболисти

© Plovdiv24.bg ФИФА вдигна забраната на ПФК Ботев (Пловдив) да картотекира нови играчи в рамките на 3 трансферни прозореца, провери Plovdiv24.bg.



От световната футболна централа бяха наложили санкцията заради задължение от 208 123 евро към африканска агенция за нападателя Уме Емануел.



Любопитното е, че от ПФК Ботев бяха платили сумата още на 8 август, а санкцията бе наложена 10 дни по-късно - на 18 август. Недоразумението се бе получило, тъй като въпросната агенцията и представлявания от нея адвокат не бяха уведомили ФИФА за преведената сума.



В крайна сметка всичко е изяснено и забраната на Ботев е премахната.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че подобно недоразумение имаше и с Локомотив Пловдив. Наложената първоначална забрана да се картотекират футболисти в рамките на 3 трансферни прозореца бе вдигната още на 22 август.