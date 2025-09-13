ИЗПРАТИ НОВИНА
Снимки за спомен и автографи с футболисти на Ботев и талисмана Бенкса
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:48
виж галерията
Футболистите на Ботев Пловдив зарадваха множество деца на благотворителния фестивал Нощ на Ангелите.

Малчуганите имаха възможност да се докоснат до своите любимци, да си направят снимка за спомен и да получат автограф.

На “жълто-черния" щанд присъстваше и клубният талисман Бенкса.

Благотворителният фестивал Нощ на Ангелите продължава до утре на Гребната база в Пловдив.
Актуални Четени Теми
Класиране Резултати

