© виж галерията Футболистите на Ботев Пловдив зарадваха множество деца на благотворителния фестивал Нощ на Ангелите.



Малчуганите имаха възможност да се докоснат до своите любимци, да си направят снимка за спомен и да получат автограф.



На “жълто-черния" щанд присъстваше и клубният талисман Бенкса.



Благотворителният фестивал Нощ на Ангелите продължава до утре на Гребната база в Пловдив.