© ПФК Ботев направи доста любопитно съобщение в официалната клубна страница във Фейсбук. От "жълто-черния" клуб разкриха една от участващите фирми в предстоящия коледен базар на стадион "Христо Ботев".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:



През декември градът ще ухае на мекици.



"Мекица и кафе" е любимата на всички коледна приказка – пухкави мекици със сирене, домашен билков чай и горещ шоколад с бейлис, създаден за снежни дни и топли усмивки.



Заповядайте на КОЛЕДЕН БАЗАР КОЛЕЖА и усетете магията на празника в едно хапване.