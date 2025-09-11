ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев продължава традицията да организира фен зона за шампионатните мачове
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:50Коментари (0)230
©
Ботев Пловдив приема Монтана в среща от 8-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в петък от 19:45 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив.

За привържениците е предвидена фен зона, която се намира в непосредствена близост до фен магазина откъм ул. "Богомил“.

В нея "жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.

Повече информация относно организацията в петъчния ден може да намерите в следващите редове:

в 10:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион "Христо Ботев“

в 10:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. "Богомил“

в 17:00ч. ще отвори паркингът (парко билети може да закупите онлайн и на място на цена от 10лв .)

в 17:00ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин

в 17:30ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ

в 18:00ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

Билетите за мача можете да закупите на касите на стадион "Христо Ботев“, както и онлайн на kolezha.bg.

Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. "Източен“.

Феновете, закупили паркобилети, ще влизат от бариерите на ул. "Богомил“ и ул. "Варшава“.
