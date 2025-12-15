© виж галерията Николай Минков безапелационно бе избран за Най-добър футболист на Ботев Пловдив за 2025 година. Ивайло Видев пък спечели анкетата за Най-добър млад футболист на жълто-черните.



Двамата бяха наградени от новия спортен директор на клуба Иван Цветанов. Минков и Видев получиха аплодисменти от присъстващите привърженици на открития вчера коледен базар пред стадион "Христо Ботев".



Иван Цветанов, който засега съвместява и поста на директор на детско-юношеската школа, пожела весели празници на всички “канарчета" и успешен втори полусезон на отбора.



Слави The Clashers изненада присъстващите с множество факти за историята на Ботев Пловдив.



Маестро Ивайло Михайлов поздрави пловдивчани с класически изпълнения от сцената. Малки и големи се насладиха на разнообразието от продукти на Коледен базар “Колежа".