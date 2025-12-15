ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Минков стана Футболист №1 на Ботев за 2025 г., Видев заслужи приза за най-добър млад играч
Автор: Стойчо Генов 09:17Коментари (1)520
©
виж галерията
Николай Минков безапелационно бе избран за Най-добър футболист на Ботев Пловдив за 2025 година. Ивайло Видев пък спечели анкетата за Най-добър млад футболист на жълто-черните.

Двамата бяха наградени от новия спортен директор на клуба Иван Цветанов. Минков и Видев получиха аплодисменти от присъстващите привърженици на открития вчера коледен базар пред стадион "Христо Ботев".

Иван Цветанов, който засега съвместява и поста на директор на детско-юношеската школа, пожела весели празници на всички “канарчета" и успешен втори полусезон на отбора.

Слави The Clashers изненада присъстващите с множество факти за историята на Ботев Пловдив.

Маестро Ивайло Михайлов поздрави пловдивчани с класически изпълнения от сцената. Малки и големи се насладиха на разнообразието от продукти на Коледен базар “Колежа".
Още по темата: общо новини по темата: 600
15.12.2025
14.12.2025
14.12.2025
14.12.2025
12.12.2025
12.12.2025
предишна страница [ 1/100 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Минаваме през най-голямата криза която помня. Минков футболист на годината, а Неделев най-критикувания?!? Да си пожелаем весели празници и повече поводи за радост през пролетния полусезон.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Феновете на Ботев се събират на три възлови места за днешния протест, ето маршрутите
 Илиян Филипов: Неуважаеми г-н Димитров, колкото и да се опитвате да пречите и да саботирате ПФК Ботев, няма да успеете
 Херо готви трансфери в Ботев с помощта на известен наш мениджър
 Тодор Киселичков: Ще преследваме Купата до последния мач
 Неделев: Тежък терен! Отгоре тревата суха, а отдолу - меко! Дано да сме домакини следващия кръг
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: