Паметна плоча в чест на един от най-великите футболисти на Пловдив - Георги Попов - Тумби, бе открита пред дома му на улица "Средец“ №46 в квартал "Кършияка".

Почит към легендарния играч на Ботев отдадоха футболисти от представителния отбор на "канарчетата“, както и ръководството на клуба, начело с финансовия благодетел Илиян Филипов.

На церемонията присъстваха още "жълто-черни" легенди, представители на Сдружение ПФК Ботев, както и ръководни фигури от Българския футболен съюз.

Своите спомени за времената на един от най-изявените пловдивски футболисти споделиха Петър Зехтински, Костадин Костадинов, както и редица от присъстващите.

Поклон, легендо!