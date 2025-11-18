ИЗПРАТИ НОВИНА
Феновете на Ботев плащат по 15 лева, за да видят на живо дебюта на Херо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:44
Билетите за домакинския двубой на ЦСКА срещу Ботев (Пловдив) от 16-ия кръг на Първа професионална лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 22 ноември (събота) от 17:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски“ и ще бъде официален дебют на Димитър Димитров - Херо начело на "канарите".

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн ТУК, на касите на ст. "Васил Левски“ на ул. "Гурко“ на 21 ноември (работно време 10:00-17:00 ч.) и на 22 ноември (работно време 11:00 ч. - до началото на второто полувреме на мача), както и в официалния фен магазин на ЦСКА пред ст. "Българска армия“, считано от днес (работно време 10:00-19:00 ч.). Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А, ВИП ложа 8 – 170 лв.

Сектор А, ложи – 35 лв.

Сектор А – 27 лв.

Сектор Г – 15 лв.

Сектор Б, блок 26 (гости) – 15 лв.

Абонаментни карти за домакинските мачове на ЦСКА могат да бъдат закупени в официалния фен магазин пред ст. "Българска армия“, както и онлайн ТУК.

ВАЖНО!

В деня на мача (22 ноември) ще работят 4 от билетните каси на ул. "Гурко“ (от 11:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

Призоваваме "червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Билети за сектора за гости могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и 2 часа преди началото на двубоя от касата на ъгъла на ул. Граф Игнатиев и бул. Евлоги и Христо Георгиеви (срещу метростанция "Стадион Васил Левски“).

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 16:00 ч.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 21 ноември (петък), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 16:00 ч.
