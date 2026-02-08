ИЗПРАТИ НОВИНА
Херо: Второто полувреме се игра много малко, имаше доста прекъсвания и симулации
Автор: Стойчо Генов 19:09
© Plovdiv24.bg
Треньорът на Ботев (Пд) Димитър Димитров изрази мнение, че липсата на самочувствие пред гола е основната причина за равенството 0:0 на неговия отбор срещу Берое.

Ето какво заяви бургаският специалист след края на мача на стадион "Христо Ботев":

Липсваше ни самочувствието пред гола. Имаме 16 удара към вратата, 12 корнера, владеене на топката беше 63 процента в наша полза, но явно има и такива мачове, в които шансът и късметът са ти обърнали гръб. А и второто полувреме се игра много малко - имаше доста прекъсвания, симулации.

Има хора, които са изостанали с подготовката и ще им трябва време да наваксат. На този етап излязох с най-доброто, с което разполагам.

Смятам, че Антоан Конте има лидерски качества и ще поведе отбора във важните мачове.

Армстронг Око-Флекс беше важна фигура в нашия отбор, голмайстор. Трудно се намират такива заместници, но той вече е затворена страница за мен и ние трябва да търсим варианти да излезем от тази ситуация.

Предстоящото пловдивско дерби е с много емоционален заряд, много различно от всички останали двубои. Не винаги по-класният отбор побеждава. Надявам се накрая ние да бъдем отборът, който ще се поздрави с победата.

