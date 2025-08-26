© виж галерията Отборът на Ботев Пловдив стартира подготовката си за предстоящия сблъсък с Лудогорец в Разград. Двубоят от 7-ия кръг на Първа лига е на 31 август (неделя) от 21,30 часа.



Треньорът Николай Киров изведе вчера вечерта възпитаниците си на централния терен на клубната база в "Коматево". Тренировката бе изгледана от финансовия благодетел на “канарчета" Илиян Филипов и изпълнителния директор Илко Копарански.



За днешния ден са предвидени две тренировки, а в останалите дни до сблъсъка “жълто-черните" ще тренират по веднъж.