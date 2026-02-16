Извънредно: Херо: Разделям се с Ботев (Пловдив)

© Димитър Димитров - Херо вече не е старши треньор на Ботев Пловдив. Решението идва след слабото начало на пролетния полусезон за "канарчетата".



Информацията все още не е потвърдена официално от ръководството на клуба, но това ще стане утре.



Димитър Димитров потвърди пред Блиц, че утре документално краят на престоя му в Ботев ще бъде официализиран, но не пожела да коментира повече подробности.



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в първите 3 официални мача за 2026 година Ботев не успя да отбележи дори гол.



Първата среща за новата година бе срещу Берое и завърши 0:0.



Последва загуба от градския съперник Локомотив с 0:1 за Купата на България, а вчера дойде и поражението с 0:3 от Левски в София.



Херо пое Ботев на 17 ноември, когато замени временния треньор Иван Цветанов, станал впоследствие спортен директор.



Бургаският специалист бе начело на "канарите" в 7 официални двубоя, в които активът му е само една победа, 2 равенства и 4 загуби.



Следващия понеделник (23 февруари) Ботев приема шампиона Лудогорец от 18,00 часа на стадион "Христо Ботев".