Извънредно: Херо: Разделям се с Ботев (Пловдив)
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:15Коментари (4)1771
©
Димитър Димитров - Херо вече не е старши треньор на Ботев Пловдив. Решението идва след слабото начало на пролетния полусезон за "канарчетата".

Информацията все още не е потвърдена официално от ръководството на клуба, но това ще стане утре.

Димитър Димитров потвърди пред Блиц, че утре документално краят на престоя му в Ботев ще бъде официализиран, но не пожела да коментира повече подробности.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че в първите 3 официални мача за 2026 година Ботев не успя да отбележи дори гол.

Първата среща за новата година бе срещу Берое и завърши 0:0.

Последва загуба от градския съперник Локомотив с 0:1 за Купата на България, а вчера дойде и поражението с 0:3 от Левски в София.

Херо пое Ботев на 17 ноември, когато замени временния треньор Иван Цветанов, станал впоследствие спортен директор.

Бургаският специалист бе начело на "канарите" в 7 официални двубоя, в които активът му е само една победа, 2 равенства и 4 загуби.

Следващия понеделник (23 февруари) Ботев приема шампиона Лудогорец от 18,00 часа на стадион "Христо Ботев".
общо новини по темата: 736
16.02.2026
15.02.2026
15.02.2026
15.02.2026
14.02.2026
12.02.2026
Типично по нашенски , Белия тва-онова , докара кошница състезатели , Херо тва-онова още една кошница състезатели , сега новия , който и да е той и той ще иска .....накрая Филипов ще тегли една , защото хем си дава парите , хем засега не става , хем го плюят разни и разнообразни , които дори не идват на стадиона.....Ботев в момента има не лоши играчи , може би им трябва малко време...
