ПФК Ботев Пловдив, Сдружение ПФК Ботев и Клуб на привържениците на Ботев Пловдив обединяват усилия за подпомагане на инициативата за изграждане на паметник на легендарния Георги Славков в град Стамболийски. Това съобщиха от "жълто-черния" клуб.
По време на предстоящото в сряда дерби на Пловдив на всеки вход на стадиона ще бъдат поставени специално обособени кутии, в които привържениците могат да даряват пари.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:
Кампания за паметник на Георги Славков.
За Легендата. За Историята. За Георги Славков!
Той бе един от тримата българи, покорили футболния Еверест. Той бе голмайсторът на Европа. Той e нашият Георги Славков - Бенкса!
През сезон 1980/1981, носейки жълто-черния екип, той вкара 31 гола и заслужи най-престижното индивидуално отличие за един голмайстор – "Златната обувка“, превръщайки се в символ на футболния успех на Пловдив и България.
Можете да подкрепите инициативата тук:
Получател: Сдружение ПФК БОТЕВ
Основание за плащане: Паметник на Георги Славков
IBAN : BG48UNCR70001525185690
BIC : UNCRBGSF
Paypal:
us@botevplovdiv.org
Георги Славков не просто вкарваше голове – той пишеше история. Сега е наш ред да напишем своята част, като увековечим образа му! Всяко дарение, независимо от размера му, е крачка към целта.
