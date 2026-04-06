ПФК Ботев Пловдив, Сдружение ПФК Ботев и Клуб на привържениците на Ботев Пловдив обединяват усилия за подпомагане на инициативата за изграждане на паметник на легендарния Георги Славков в град Стамболийски. Това съобщиха от "жълто-черния" клуб.

По време на предстоящото в сряда дерби на Пловдив на всеки вход на стадиона ще бъдат поставени специално обособени кутии, в които привържениците могат да даряват пари.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на ПФК Ботев:

Кампания за паметник на Георги Славков.

За Легендата. За Историята. За Георги Славков!

​Той бе един от тримата българи, покорили футболния Еверест. Той бе голмайсторът на Европа. Той e нашият Георги Славков - Бенкса!

През сезон 1980/1981, носейки жълто-черния екип, той вкара 31 гола и заслужи най-престижното индивидуално отличие за един голмайстор – "Златната обувка“, превръщайки се в символ на футболния успех на Пловдив и България.

ПФК Ботев Пловдив, Сдружение ПФК Ботев и Клуб на привържениците на Ботев Пловдив обединяват усилия за подпомагане на инициативата за изграждане на паметник на легендарния Георги Славков в град Стамболийски.

​Можете да подкрепите инициативата тук:

Получател: Сдружение ПФК БОТЕВ

Основание за плащане: Паметник на Георги Славков

IBAN : BG48UNCR70001525185690

BIC : UNCRBGSF

Paypal:

us@botevplovdiv.org

Всеки присъстващ на Дербито на Пловдив в сряда, 08.04, ще има възможност да подпомогне кампанията чрез дарение в специално обособени за целта кутии, които ще бъдат поставени на всеки вход на стадиона.

Георги Славков не просто вкарваше голове – той пишеше история. Сега е наш ред да напишем своята част, като увековечим образа му! Всяко дарение, независимо от размера му, е крачка към целта.