Информация за бултрасите, които ще подкрепят отбора в Разград

© Ботев Пловдив гостува на Лудогорец в среща от 7-ия кръг на Първа лига. Двубоят е в неделя (31.08) от 21:30 часа на "Хювефарма Арена“ в Разград.



Билетите за "жълто-черните“ фенове са на цена 10 лева и ще се продават на касата пред гостуващия сектор.



Пропуските са налични и онлайн тук, като е задължително билетите да бъдат разпечатани на хартия.