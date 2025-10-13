ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Илиян Филипов спомена за крана, от който е слязъл, обиди Гонзо с компрометираща снимка
Автор: Стойчо Генов 09:11Коментари (2)2824
©
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов направи поредното си любопитно изявление, с което компрометира президентът на БФС Георги Иванов - Гонзо, видя Plovdiv24.bg. Бизнесменът остана верен на своя стил и изрази мнение в своя личен профил във Фейсбук.

Повод за реакцията на Филипов бе загубата на националния отбор с 1:6 от Турция.

"6:1 от Турция, ама Гонзо доволен. Бляскъв ум - личи си от крана, от който сме слезнали!", написа Илиян Филипов и към текста публикува компрометираща снимка на Георги Иванов.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че преди два месеца бе оповестено от адвокат Георги Градев изказване на Гонзо по адрес на Илиян Филипов:

"Президентът на Ботев Пловдив си мисли, че е лесно да слезеш от крана и да дойдеш във футбола. Не във Втора лига, а в пета трябваше да играят Ботев", бе заявил Гонзо по време на среща между БФС, Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и капитаните на отборите.
Още по темата: общо новини по темата: 447
10.10.2025
09.10.2025
09.10.2025
08.10.2025
08.10.2025
08.10.2025
предишна страница [ 1/75 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Аре бе Гонзо им виновен, щото те излизали с 11 чужденци титуляри в съставите си...да даааа Сигурно е така, за да популяризират спорта (футбола!!!) като новите стадиони ще да е идеята!
0
 
 
Каквито феновете, такъв и собственика. Селски бек, мисли се за много умен. Съдбата си знае работата, без победа на Гомнежа 6 мача. Ако не хванат играчи, както със Враца и Септември победа не могат да видят. Жълта трагедия. Б група ви зове
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Ясни са съперниците на Ботев и Локо за Купата на България
 Стефанов: Онези от Пловдив - Бати Венци, Кака Пена и всички останали, не ме интересуват
 Трима пловдивчани играха за България U19 при драматична загуба с гол в добавеното време
 Младок от Ботев повикан в националния отбор за мачове с Литва, Словакия и Полша
 ПФК Ботев: Използваме паузата за подобряване на кондиционното състояние на футболистите
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: