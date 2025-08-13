ИЗПРАТИ НОВИНА
Гонзо за Илиян Филипов: Мисли, че е лесно да слезеш от крана и да дойдеш във футбола! Ботев трябваше да играе в пета лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:59Коментари (1)2025
©
"Президентът на Ботев Пловдив си мисли, че е лесно да слезеш от крана и да дойдеш във футбола. Не във Втора лига, а в пета трябваше да играят Ботев". Това е заявил президентът на БФС Георги Иванов по време на вчерашната среща между БФС, Асоциацията на българските футболисти (АБФ) и капитаните на отборите, визирайки финансовия благодетел на "жълто-черните" Илиян Филипов.

Това всъщност твърди адвокатът Георги Градев, който използва личния си профил във Фейсбук, за да отправи критики към управлението на БФС и АБФ.

Осъзнавайки цялата отговорност за това, което говори и пише, юристът изтъква още, че "лицата Гонзо и Неделчo имат общо мозък, колкото на една малка рибка". Явно Градев визира и члена на Спортно-техническата комисия към БФС Неделчо Михайлов.

Публикуваме без редакторска намеса мнението на Георги Градев в личния му профил във Фейсбук:

Днешната (б.р. проведена вчера следобед) "среща" между кухата и никому ненужната организация АБФ – която си пълни джобовете с над 750 000 лв. годишен бюджет и за ~20 години не е завела нито едно дело срещу БФС в полза на футболистите – е била поредната пародия по думите на някои от футболистите, присъствали на срещата.

15 години АБФ не е направила нищо, за да премахне незаконните правила в БФС за прекратяване на договори, които грубо нарушават Кодекса на труда.

А кои са присъствали? Лицата Гонзо и Неделчo, които имат общо мозък колкото на една малка рибка.

Гонзо е заявил: "Президентът на Ботев Пловдив си мисли, че е лесно да слезеш от крана и да дойдеш във футбола. Не във Втора лига, а в пета трябваше да играят Ботев."

Очевидно липсата на средно образование (а фалшивата диплома не е заместител на знанията) си казва думата.

Какво правят тези хора на срещата? Вместо АБФ да покани истинските специалисти, които защитаваме правата на футболистите всеки ден, поканили "врага" – провалена организация като БФС, която мачка играчите и не спазва законите в България.

Пълна пародия и порнография!

П.П. АБФ забраниха да ги тагват вече.
Прав е Гонзо, дори и горките кънари, знаят че е прав, отивам за пуканки и чакаме отговора от бай Илиян краниста хахаххааххахахаха
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
