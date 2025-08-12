Гонзо с изумителен отговор на критиките на Илиян Филипов

© Plovdiv24.bg Президентът на БФС Георги Иванов отговори по изключително любопитен начин на въпрос как ще коментира критиките към съдийството от страна на ръководството на Ботев (Пловдив) и протестното писмо, което бе адресирано до него от финансовия благодетел на "канарите" Илиян Филипов.



Гонзо бе спрян от представители на медиите и говори пред тях след днешното си присъствие на годишно събрание на съвета на капитаните.



Публикуваме въпросите към Георги Иванов и отговорите му, касаещи ПФК Ботев и съдийството на Васимир Ел-Хатиб:



Как бихте отговорили на критиките от ръководството на Ботев (Пловдив) за съдийството в някои мачове и това решение за наказанието на Васимир Ел-Хатиб ваше ли е, по ваше настояване ли е?



Съжалявам, но не чета Фейсбук и не мога да знам какви въпроси са ми задали от Ботев (Пд). Не чета социални медии, защото там всеки си изразява личното мнение, но лично мнение имат 6 милиона българи.



Кажете тогава няколко думи за съдийството. Васимир Ел-Хатиб бе изваден от нарядите?



Футболният съюз не толерира съдии, които или не свирят както трябва, или имат някакви зависимости. Не казвам конкретно за Ел-Хатиб. Казвам, че ние сме безкомпромисни към всеки един съдия, който допуска грешки и той е наказван. Това си е решение на Съдийската комисия – да накаже ВАР съдията на мача между Ботев Пд и Арда. И ако някои хора не разбират какво е да си президент на БФС – има комисии, които взимат тези решения. Не ги взимам аз еднолично тези решения. Нямам притеснения за това, че някой клуб има претенции към някой съдия. Ние просто налагаме санкциите, ако някой не следва правилата.