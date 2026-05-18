Новият треньор на Ботев (Пловдив) ще бъде обявен едва след края на градското дерби срещу Локомотив, което е на 25 май на стадиона в "Лаута". Това потвърди днес големият шеф на "жълто-черните" Илиян Филипов. Финансовият благодетел на "канарчетата" изрично уточни, че засега "няма сигурен вариант" за наставник и че е водил разговори в "няколко насоки". Бизнесменът каза и няколко думи за предстоящото 5-о издание за този сезон на дербито на Пловдив.

Ще обявим новия треньор в момента, в който подпишем договор с него. Не искам да говорим предварително по тая тема. Водил съм разговори в няколко насоки, няма сигурен вариант. Ще изчакаме да мине дербито, за да няма излишно напрежение и след това ще обявим новия треньор, каза Илиян Филипов в новия епизод на предаването "Спортен нюзрум" по btv..

Клубът обслужва всички задължения навреме. Останаха много малко задължения от предишните собственици. Заплатите се плащат редовно, даже 10 дни преди датата, за която са предвидени. Колкото за предстоящото дерби срещу Локомотив - за нас този мач е чест. Трябва да защитим емблемата на Ботев Пловдив. Излизаме единствено и само за победа, категоричен бе Илиян Филипов.

Финансовият благодетел на Ботев (Пд) спомена и за задълженията, с които трябва да се справят "жълто-черните".