Най-новият в Ботев: Очаквам с нетърпение да видя всички фенове на нашия красив стадион!

© Най-новото попълнение в Ботев (Пловдив) Армстронг Око-Флекс направи специално изявление до феновете.



23-годишният ирландец бе привлечен от швейцарския Цюрих и ще играе с фланелка с №23 на гърба.



Щастлив съм да съм в Ботев и съм готов да се боря и да дам всичко от себе си за този клуб.



Искам да нося радост на феновете и да помагам на отбора всеки ден да постига целите си.



Очаквам с нетърпение да видя всички фенове на нашия красив стадион, заяви пред клубния сайт Армстронг Око-Флекс.