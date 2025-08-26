ИЗПРАТИ НОВИНА
Най-новият в Ботев: Очаквам с нетърпение да видя всички фенове на нашия красив стадион!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:50
©
Най-новото попълнение в Ботев (Пловдив) Армстронг Око-Флекс направи специално изявление до феновете.

23-годишният ирландец бе привлечен от швейцарския Цюрих и ще играе с фланелка с №23 на гърба.

Щастлив съм да съм в Ботев и съм готов да се боря и да дам всичко от себе си за този клуб.

Искам да нося радост на феновете и да помагам на отбора всеки ден да постига целите си.

Очаквам с нетърпение да видя всички фенове на нашия красив стадион, заяви пред клубния сайт Армстронг Око-Флекс.
