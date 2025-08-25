ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев представи юношата на Арсенал и му даде фланелка с №23
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:59Коментари (0)24
Ботев Пловдив осъществи сериозен трансфер, след като привлече атакуващия футболист Армстронг Око-Флекс.

"Жълто-черните“ сключиха трансферно споразумение с швейцарския Цюрих за правата на 23-годишния ирландец.

Армстронг Око-Флекс е попълнение №14 в лятната селекция на "канарчетата“. В днешния следобед крилото тренира с новите си съотборници.

Око-Флекс впечатлява със своята визитка. Роденият в Дъблин флангови играч е юноша на Арсенал, като е играл още за Селтик, Уест Хем, Суонзи и Цюрих.

Освен богатата си кариера на клубно ниво, крилото има мачове за Англия и Ирландия в юношеските и младежки национални отбори.

Армстронг Око-Флекс ще играе с №23 в най-стария български футболен клуб.
