Ботев привлича нападател, играл за последно в Уотфорд, но не стъпвал на терена повече от година

© Ботев (Пловдив) договори още един нов футболист. Това е фланговият нападател Самуел Калу. Той ще се превърне в 17-ото лятно попълнение на "канарчетата".



За последно Калу е бил част от Уотфорд, но вече в продължение на повече от 12 месеца е без отбор. В кариерата си крилото е играл още в Лозана, Бордо, Гент и Тренчин.



Любопитно е, че през лятото на 2018 г. нападателят прави трансфер от Белгия във Франция срещу сумата от 8,5 млн. евро, съобщава "Спортал". Самуел Калу е бивш национал на Нигерия, като за страната си той има 17 мача и два гола.