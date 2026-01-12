ИЗПРАТИ НОВИНА
Петима юноши се включиха в днешната тренировка на Ботев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:28
©
виж галерията
Отборът на Ботев Пловдив стартира втората седмица от зимната си подготовка. Петима юноши от формациите до 17 и 18 години се включиха в тренировъчния процес на "канарчетата“.

За "жълто-черните“ са предвидени двуразови занимания, а в четвъртък предстои контрола с Марица Пловдив.

В петък ботевистите ще проведат последната си тренировка преди подготвителния лагер в Турция.
Нема пари, действайте.... какво ви причинихме, само с една ПЕТА, а кънариее? Хахахахахахахах
