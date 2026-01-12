© виж галерията Отборът на Ботев Пловдив стартира втората седмица от зимната си подготовка. Петима юноши от формациите до 17 и 18 години се включиха в тренировъчния процес на "канарчетата“.



За "жълто-черните“ са предвидени двуразови занимания, а в четвъртък предстои контрола с Марица Пловдив.



В петък ботевистите ще проведат последната си тренировка преди подготвителния лагер в Турция.