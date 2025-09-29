ИЗПРАТИ НОВИНА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:34
Ботев Пловдив подсили халфовата си линия с Лукас Араухо де Оливейра. Дефанзивният полузащитник е попълнение №18 в лятната селекция на “канарчетата", похвалиха се от клуба.

Бразилецът е роден на 21 май 1999 година във Форталеза. Халфът има солиден опит в бразилските Серия А и Серия Б, включително и с екипа на гранда Гремио.

За последно Лукас Араухо бе част от Портимонензе в португалската Лига 2, уточниха "жълто-черните".
