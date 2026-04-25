Ръководството на Ботев (Пловдив) даде важна информация за привържениците, които искат да подкрепят отбора в гостуването на Арда. Двубоят от първия плейофен кръг на втората четворка в първенството е утре (26 април) от 19:00 часа на “Арена Арда" в Кърджали.

Билетите за “жълто-черните" фенове са на цена 5 евро и ще се продават на каса пред гостуващия сектор.

Организираната екскурзия ще отпътува в 16:00 часа в неделния ден от стадион “Христо Ботев", уточниха от "жълто-черния" клуб.