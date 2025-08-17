Ботев (Пд) може да продаде в близките дни един от нападателите си

© Ръководството на Ботев (Пловдив) може да осъществи изходящ трансфер в близките дни. Интерес към един от футболистите на отбора проявява унгарският Диошдьор.



Става въпрос за нападателя Алекса Мараш.



В последните срещи на "канарчетета“ той е оставян извън групата заради евентуален изходящ трансфер, който обаче така и не се осъществява.



Унгарците, които заемат десето място в елита, са проучили възможността за наем и задължителна опция за откупуването на играча в размер на 200 000 евро, съобщава "Спортал". Към момента обаче в пловдивския клуб не е постъпвала официална оферта, а единствено запитване.