Илиян Филипов намекна за липса на феърплей в мача срещу Левски, който бе загубен с 0:3 на стадион "Георги Аспарухов". Точно след този двубой дойде и раздялата с треньора Димитър Димитров - Херо.
Филипов влезе в словесен спор с привърженик, който го упрекна, че Ботев не е играл феърплей срещу Левски и мачът е приличал на двустранна игра.
Това стана под поста на бизнесмена в личния му профил във Фейсбук, в който той "захапа" своя критик Велислав Вуцов и сина му Светослав заради гола, който получи срещу Лудогорец.
"Да беше показал феърплей и като игра с говедата, малоумник. Там беше е**** двустранната игра. Дано изпаднеш", написа въпросният привърженик към Илиян Филипов.
"За това си отиде треньора, умнико", бе лаконичният отговор на финансовия благодетел на Ботев Пловдив.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.