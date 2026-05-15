Дисциплинарната комисия към БФС се произнесе днес относно инцидента от мача между Черно-море и Ботев Пловдив, който бе прекъснат за близо 20 минути, след като защитникът на гостите Антоан Конте се оплака, че е станал обект на расистки атаки от страна на привърженици на домакините.

След като разгледа предоставените устни и писмени доклади, изслуша длъжностните и служебните лица, изгледа видеозаписи и запис от електронната платформа на първенството, Дисциплинарната комисия не установи убедителни данни за прояви на расизъм и дискриминация, гласи официалното решение на комисията.

Двата клуба обаче бяха сакнционирани по други алинеи от дисциплинарния правилник.

Взетите днес решения на ДК:

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.