Настъпи важна промяна в организацията на екскурзията с фенове на Локомотив Пловдив за финала за Купата на България срещу ЦСКА. Това информираха от "черно-белия" футболен клуб след проведена днес среща с представители на столичната полиция.

На тази среща бе взето решение за промяна в часа на тръгване на екскурзията за столицата. Всички рейсове ще потеглят на 20 май точно в 14:30 часа, изрично уточниха от ПФК Локомотив. Двубоят за ценния трофей започва от 19:00 часа на националния стадион "Васил Левски".

Всички автобуси ще бъдат обозначени и ще бъдат разположени на ул. "Проф. Цветан Лазаров“, която се намира в непосредствена близост до стадиона. Призоваваме всички, които са се записали за екскурзията, да бъдат 30 минути по-рано на "Лаута", за да може цялостната организация да върви по план и всички автобуси да тръгнат на време, заявиха от клуба.

Последният ден за записване за екскурзията ще бъде понеделник (18.05).

Записванията за екскурзията и продажбата на фланелките за финала става в официалния магазин:

14.05 - от 10:30 до 13:00 и от 13:30 до 18:30

15.05 - от 10:30 до 13:00 и от 13:30 до 18:30

18.05 - от 10:30 до 13:00 и от 13:30 до 18:30

Междувременно продължава и продажбата на билети за сектор "А" и сектор "Б"! Касата на "Лаута" работи всеки ден без прекъсване от 11:00 до 19:00 часа. Пропуски са налични и онлайн тук (важи само за билети за сектор "Б").