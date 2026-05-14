Капитанът на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев направи много силно послание, след като претърпя операция на коляното, видя Plovdiv24.bg. 33-годишният халф скъса предна кръсна връзка в 33-ата минута на дербито срещу Локомотив на 3 май, което бе спечелено с 2:0 от "черно-белите" на стадион "Христо Ботев".

Неделев бе опериран в столична клиника от един от най-добрите специалисти в тази област - д-р Иван Василев.

Любимецът на бултрасите използва официалните си профили в Инстаграм и Фейсбук, в които публикува своя снимка и написа на английски език следното:

I will come back stronger than before. 💪🏻 (б.р. Ще се върна по-силен от преди).