© Plovdiv24.bg виж галерията Треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров богично остана доволиен от раздаването на своите футболисти при победата им над Черно море с 2:1 на стадион "Христо Ботев".



Ето какво заяви бургаският специалист след първия успех начело на "жълто-черните":



Най-важното беше, че създадохме нужната организация в играта в защита. Головите положения пред нашата врата бяха малко и това наклони везните в наша полза. В същотго време ние успяхме да реализираме положенията си. Нашите футболисти се раздадоха на терена.



Аз работя от 7-8 дни с тези футболисти. Много е трудно да се каже, че съм напипал правилната схема. Ще търсим най-доброто, ще се запознавам в движение с тях.



От 60-ата минута отново отпаднахме физически, но това не е упрек към никого, просто казвам фактите.



Ще имаме един ден по-малко за почивка в сравнение с нашия следващ съперник Арда. Мисля, че тези неща трябва да се съобразяват при изготвянето на програмата.



Пошегувах се с Илиан Илиев и му казах, че е време да излезе в чужбина, за да мога да го настигна по брой мачове като треньор.



