"Лудата банда": В отбора цареше пълна аматьорщина! Свалихме знамето и напуснахме стадиона преди края на мача

Една от най-големите фенски фракции на Ботев (Пловдив) - "Лудата Банда", излезе с официална позиция на своята страница във Фейсбук. Конкретният повод за реакцията не е само вчерашната злополучна загуба от Монтана с 0:1.



От "Лудата банда" смятат, че срещу тях се води "професионална война по всички фронтове".



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалната позиция на "Лудата банда":



Ботевисти,



в знак на протест на вчерашния мач срещу Монтана Лудата Банда свалихме знамето и напуснахме стадиона преди последния съдийски сигнал. Изнервени от положението на терена, както и ситуацията извън него.



В отбора цареше пълна аматьорщина. Извън него обаче се води професионална война по всички фронтове срещу нашата група и то още по времето на предишните собственици на клуба. Провокации от външни и вътрешни за публиката субекти с последващи доноси, арести, справки.



За капак бе скалъпена история, че ще опорочим честването на деня на Съединението, като извършим саботаж срещу президента Радев, за което отново имаше привиквания от "Криминална", умело използвана, като репресивна бухалка.



Въпросът е с какво заслужихме това?



Винаги сме оказвали безвъзмездна подкрепа на клуба. Винаги сме се отзовавали на призиви за помощ, както при предишното така и при сегашното ръководство.



Винаги сме подкрепяли хора в тежко положение, провеждаме и подпомагаме дарителски кампании и инициативи с обществено значение. Различни сме от търгашите, желаещи да идат на мач с 5 лв и да се приберат след него с пълни джобове.



Днешно време да не си ибрикчия и доносник, а да си независим и свободомислещ явно е проблем. Явно няма ненаказано добро.



Продължаваме да правим нещата според собствените си идеали, пък да става каквото ще!