Не бие ли днес, Ботев ще изравни клубен антирекорд от преди 23 години

© Plovdiv24.bg Ботев Пловдив започна кошмарно сезона. Това се отнася както цялостно, така и особено много в домакинските мачове. Дотук от 4 срещи на стадион "Христо Ботев" "жълто-черните“ измъкнаха само една точка. Това се случи срещу един друг сериозно закъсал тим като тях – ЦСКА.



В първия кръг мачът между двата отбора под тепетата завърши 1:1. След това играчите на Николай Киров катастрофираха тежко вкъщи срещу Арда (0:5), а паднаха и от Локомотив Сф и Монтана с по 0:1.



Този лош старт у дома не е нещо невиждано в историята на Ботев (Пловдив) и се случва за 4-и път. Толкова са сезоните без победа в първите 4 домакинства. Освен сегашния, това се е случило още през 1953-а, 2002/03 и 2009/10.



От тези трите най-неприятно е началото през 2002/03, защото тогава тимът не печели дори и петото домакинство за сезона, отбелязва "Мач Телеграф“. Първият успех идва едва в последния есенен кръг – с 5:1 с Добруджа. Така, ако Ботев Пд не победи ЦСКА 1948 днес, антирекордът отпреди 23 години ще бъде изравнен.



През 1953-а успехът идва при петия опит – с 4:0 над Спартак Пл, като неприятното тогава е, че до него има домакински загуби срещу двата съперника, които днес минават за най-големите врагове на "канарчетата“ – Левски и Локомотив Пд.



През 2009-а пък именно успех над "смърфовете“ сложи край на лошата серия. Той бе с 1:0 с гол на Емануеле Морини – един от многото италианци в онзи състав, воден от Енрико Пичоне. Неприятното е, че и през 1953-а, и през 2009/10, след лошите домакински стартове, Ботев Пд изпадна. Но пък при най-дългата серия – тази с петте неуспеха в първите 5 домакинства през 2002/03 – все пак успя да се спаси.



Не защото заигра кой знае колко по-добре впоследствие, а защото тогава имаше поне два по-слаби отбора в елитната група – Рилски спортист и Добруджа. Именно те поеха към Втора дивизия, което спомогна "жълто-черните“ да оцелеят. Това обаче само удължи агонията им и второто изпадане в ерата "Димитър Христолов“ се случи през следващия сезон.