Босът на Ботев Пловдив заговори за много пердах, обясни за публиката

© Plovdiv24.bg Босът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов разкри причината, поради която новият треньор на отбора Димитър Димитров-Херо ще започне работа именно след 17 ноември. Бизнесменът даде интервю, в което говори за целите, състоянието и проблемите на "канарчетата“.



"Знам какво заварихме и направихме през лятото. Ботев (Пловдив) ще е в различно състояние след паузата. Ще е съвсем различен, всички ще ядат бой, казвам го откровено. Още в следващия мач със Спартак ще се види. Със Славия играхме с 10 човека и имахме повече положения. Сега пак ще ползваме времето в паузата. Вярваме на тези момчета и треньора“, заяви Филипов в ефира на "Дарик радио“.



"Бразилците малко по-трудно се справят, имаме още две попълнения, които регистрирахме. Чакаме нигерийски нападател. 20 общо са попълненията. Тези, които бяха зле кондиционно, вече са на перфектно ниво. Това са футболисти, които са играли в силни първенства. Имат силни качества, започнаха да ги показват. Да се притесняват от нас след Нова година, ще ядат много пердах“, допълни бизнесменът.



"Когато бяхме в по-долните групи, стадион "Христо Ботев“ беше с над 10 000 души по трибуните. Часовете са основният проблем за ниската посещаемост. Часовете се правят за телевизията, а не в удобни часове за зрителите. В България е малко обърната системата. Имаме две сериозни дербита – с Левски и Локомотив. С Левски беше в работен ден от 17:30. Няколко пъти питахме БФС. Искахме изместване, видяхте какво се случи... Вместо 17-18, имахме 7-8 хиляди на трибуните. Феновете осигуряват жизненоважни приходи. Времето на мачовете е проблем. Следващият мач е петък в 17:30 часа.“



"С Димитър Димитров се разбрахме бързо, лично водих разговорите. Категорично надделя мнението, че това е човекът. Започва на 17 ноември, защото има лични ангажименти. Трябва да си ги спази човекът. Предупреди ме, съгласили сме се. Лични ангажименти отпреди време, няма как да ги отмени. Цялата концепция на Димитър Димитров съвпада с интересите на Ботев (Пловдив) - да се играе всяка година в Европа.



Тази година целта е да оцелеем. От догодина ще надграждаме. Дано ни зарадва с една хубава победа срещу ЦСКА, когато се очертава да е дебютът му. Всеки ден се чуват с временния треньор Иван Цветанов. Херо вече го смятаме за част от Ботев (Пловдив). Тодор Киселичков ще остане в неговия щаб със сигурност. Иван Цветанов е мъжкар и специалист, води много добре процеса. Сега той е шеф на ДЮШ. С негово съгласие, разбира се, ще бъде назначен като спортен директор. Това е човекът, на когото му имам безрезервно доверие“, коментира босът на Ботев (Пловдив).



"Постоянно има подводни камъни от старото ръководство. Непрекъснато излизат допълнителни разговори. Дългът става по-голям отпреди. Мъчим се, борим се всеки ден. Около 8 милиона бяха, вече са около 10 – това мога да ви кажа. Призовавам феновете: "Идвайте! Всяка стотинка е важна“. Лесно е да пишем във Facebook, да критикуваме, да упрекваме. В тоя живот няма безгрешни хора. През лятото имахме 6-7 футболисти с юношите. Хонорарите на агентите са 400-500 хиляди“, призна Илиян Филипов.